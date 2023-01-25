Росіяни, ймовірно, збираються завезти ремонтників з Білорусі на Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Російські загарбники намагають завербувати білоруських ремонтників для роботи на ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома", передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" припускають, що вони потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.

"Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи – від обіцянок "золотих гір" до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує", - додали в компанії.

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