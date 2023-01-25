Міністерка оборони Іспанії Роблес підтвердила надання Україні Leopard-2
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
За словами Роблес, Мадрид діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.
"Іспанія готова, в рамках цієї координації, працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне, включаючи відправку Leopard-2, навчання з використання цих Leopard-2, а також допомогу в їх обслуговуванні та утриманні", - сказала вона.
Роблес також висловила сподівання, що пропозицію про відправку танків не слід буде виносити на голосування парламенту, оскільки це буде в рамках міжнародних зобов’язань Іспанії в ЄС і НАТО. В той же час коаліційні партнери Podemos i ERC критикують ідею поставки танків і стверджують, що у разі чого голосуватимуть проти.
За словами Фелікса Артеаги з аналітичного центру Elcano, дослідника з питань безпеки і оборони Фелікса Артеаги, Іспанія має 108 танків 2A4. 2A4 є старою, стандартною моделлю для багатьох європейських країн, і українські танкісти можуть проходити на них стандартну підготовку.
За словами Артеаги, близько половини іспанських танків знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.
Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що Іспанія вже оцінила потребу в капітальному ремонті, що Німеччина і Україна погодилися з вартістю, яка буде сплачена зі спеціального фонду, і що танки можуть бути приведені в бойову готовність протягом двох місяців.
Деякі з них перебувають у гіршому стані, ніж інші, оскільки були використані на запчастини, додало джерело.
За словами співрозмовника, танки будуть перевозитися суходолом через всю Європу бортовими вантажівками, що займе близько тижня.