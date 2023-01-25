Українського дипломата Касьянова викликали до МЗС Грузії через слова про можливу евакуацію українців

Тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова викликали до грузинського МЗС для роз’яснень. Раніше він заявив журналістам, що Україна може евакуювати з Грузії своїх громадян, якщо їм загрожуватимуть там росіяни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Эхо Кавказа".

Касьянов провів зустріч у грузинському МЗС та залишив будівлю зовнішньополітичного відомства без коментарів.

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У МЗС при цьому повідомили, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі провів зустріч із заступником глави МЗС України Євгеном Перебійнісом.

"Українська сторона висловила подяку Грузії як за політичну підтримку, так і за важливу гуманітарну допомогу, яку надали під час війни. У тому числі українська сторона висловила подяку за прийом українських біженців та зазначила, що Україна та МЗС України вдячні грузинській стороні за прийом громадян України та надану їм допомогу. (Українська сторона) не бачить жодної небезпеки щодо перебування громадян України в Грузії", - йдеться у повідомленні грузинського МЗС.

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Раніше Касьянов в інтерв’ю не виключив можливості масової евакуації українських громадян із Грузії у разі відновлення прямого авіасполучення з Росією. Він також сказав, що Грузія, "яка продовжує свій послідовний рух до ЄС та НАТО, у заявах своїх політиків почала рухатися в інший бік".

Після цього його розкритикували члени правлячої партії "Грузинська мрія". Касьянов закликав їх ознайомитися з оригіналом інтерв'ю, пише СОВА.

"Грузинські політики, які критикують мене, мають прочитати текст цілком, його оригінальну версію, а не виривати слова із контексту. Будь ласка, читайте усі офіційні заяви в оригіналі", - сказав Андрій Касьянов.