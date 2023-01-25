Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії

Міністр оборони Олексій Резнікова після скандалу з закупівлями продуктів анонсував реформу харчування в Збройних Силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра в Facebook.

Резніков зазначив, що провів кілька зустрічей депутатами з Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки таз членами парламентського Комітету з питань антикорупційної політики щодо закупівлі послуг харчування для Збройних Сил України.

Він пояснив, що запровадження Каталогу продуктів харчування у 2016 році стало революцією, яка дала можливість покінчити в ЗСУ з радянською практикою харчування, але також створило корупційні ризики.

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"Радянська система передбачає наявність лише 30 видів продуктів з мінімальним якісно-кількісними характеристиками – м’ясо, птиця тощо. Коли солдат повинен отримувати 1,7 кг їжі на добу без врахування хліба. Так само вона передбачає, що армія повинна мати свої свинарники, ферми, закуповувати раз на рік картоплю та їсти її весь рік, перебираючи гнилу. Зараз у системі каталогу є вибір з 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3500 калорій на добу. Це одночасно і крок вперед, і нові ризики. Адже тільки курятини у каталозі семи найменувань, що передбачає різні ціни", – зауважив міністр.

Така система загалом добре працює, але, на думку Резнікова, допускає лазівки для змов і зловживань. Він хоче їх закрити.

"Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід", – заявив Резніков.

Впровадежння реформи потребуватиме від чотирьох до п'яти місяців, сказав міністр.

"Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчування у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет", – додав міністр.

Унаслідок реформи в армії з'являться веганське, халяльне, кошерне, пісне меню.

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"Я буду звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню. Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду", – заявив Резніков.

Він підтримав ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими за умови, що це не зашкодить безпеці постачальників та збереже чутливу інформацію про ЗСУ.

Міністр також запевнив, що у нього немає претензій до журналістів, які публікують викривальні матеріали про закупівлі в армії. Міністр додав, що не має претензій до журналістів, які поширили документи оборонного відомства й звернувся до СБУ за перевіркою посадовців Міноборони та ЗСУ, які це допустили.

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.