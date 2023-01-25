Німеччина разом із союзниками має намір передати Україні танки для двох батальйонів, - Шольц

Влада ФРН націлена на те, щоб передати Україні два танкові батальйони з Leopard-2. Це буде зроблено разом з партнерами.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша мета - це передача разом із нашими союзниками танків для двох батальйонів", - сказав Шольц, виступаючи у німецькому парламенті у середу. Associated Press при цьому уточнює, що йдеться таким чином про 88 танків.

"Багато країн хочуть приєднатися до нашої ініціативи. Ми координуватимемо цей процес", - сказав канцлер Німеччини.

В середу влада ФРН прийняла рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Також німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard-2 в Україну.

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Leopard-2 – основний бойовий танк бундесверу. Складається також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, має багато модифікацій, всього вироблено понад 3,6 тис. одиниць таких танків.