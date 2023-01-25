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У Бахмуті контрольована ситуація, питання про вихід ЗСУ із міста не стоїть, - Генштаб

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У Бахмуті контрольована ситуація, питання про вихід ЗСУ із міста не стоїть, - Генштаб
Питання про вихід українських сил із Бахмута Донецької області не стоїть, ситуація там контрольована.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дивно, щоб зараз вийти з Бахмута, коли там контрольована ситуація. Вдається давати відсіч російським окупантам", - сказав він у ефірі телемарафону в середу.

Спікер додав, що доки в місті "є підвали, є можливість українським військовим оборонятися і тримати територію, вони залишатимуться там".

Ковальов зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні межі Донецької області.

"І, мабуть, це та мета т.зв. СВО, про яку говорять окупанти, щоб Путін міг хоч щось показати своєму електорату", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Юрий 60e2549a
    После отступления с Правобережья наиболее боеспособные части ВСРФ (десантнтики и морская пехота), державшие фронт на Херсонщине, были переброшены под Бахмут. Что и позволило развить наступление, которое не удавалось провести с лета.

    Что в этом плохого: потеря Соледара скорее всего будет чревата потерей Бахмута. После чего ВСРФ, скорее всего, силами тех же десантников выбеют ВСУ из Авдеевки и Угледара, которые и так много месяцев в полуокружении.
    Что в этом хорошего: такими темпами наиболее боеспособные части ВСРФ передохнут в боях за тактически ценные, но стратегически бесполезные населённые пункты. И брать Краматорск или Славянск или ещё что-то будет нечем - у ВСРФ просто не имеется другой наступательной силы.

    Но, возможно, она Кремлю уже не очень нужна. Сжечь десантников, объявить Донбасс завоёванным (похер, что это не так) и перейти в глухую оборону пополам с ракетными обстрелами. Если ВСУ не смогут регулярно вскрывать фронт - в этом состоянии конфликт застрянет на годы, если не десятилетия.
  • Ex perd
    А в чому він не правий. Подивіться на карту діпстейт, ситуація на флангах дійсно тривожна.
  • Oleg K 0ff374ed
    "У меня у знакомых знакомых" - думаю, что особо комментировать здесь нечего. Чувак, идет война, на войне гибнут солдаты, это все знают и все понимают. Но не нужно впаривать фуфло.
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