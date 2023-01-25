У Бахмуті контрольована ситуація, питання про вихід ЗСУ із міста не стоїть, - Генштаб

Питання про вихід українських сил із Бахмута Донецької області не стоїть, ситуація там контрольована.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дивно, щоб зараз вийти з Бахмута, коли там контрольована ситуація. Вдається давати відсіч російським окупантам", - сказав він у ефірі телемарафону в середу.

Спікер додав, що доки в місті "є підвали, є можливість українським військовим оборонятися і тримати територію, вони залишатимуться там".

Ковальов зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні межі Донецької області.

"І, мабуть, це та мета т.зв. СВО, про яку говорять окупанти, щоб Путін міг хоч щось показати своєму електорату", - сказав він.

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