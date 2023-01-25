Схема закупівлі продуктів у Міноборони набагато прихованіша та складніша, ніж здається. Корупційні ризики - у системі розрахунку кілокалорій, - Бобровська
Про це повідомила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.
"Хочеться поставити три крапки щодо харчування військових і підсумувати:
1. Богдан Хмельницький - керівник профільного департаменту закупівель - звільнений з посади, а ще у грудні був відсторонений. За профільного заступника міністра всі в курсі.
2. Всі вісім договорів перевіряються на наявність помилок різного характеру (технічного чи умисного), а також на наявність корупційних ризиків та прихованих схем.
3. Договори не були підписані Державним казначейством, а отже не вступили в силу. Триває їхня перевірка. Підписані до її кінця вони не будуть.
4. Наразі пролонговані договори з постачальниками харчування 2022 року.
5. Звільнення профільних заступника і керівника депаратменту - правильні. Але це не панацея в системі закупівель. Це біг по колу від міністра до міністра у різних формах", - пояснила парламентарка.
За словами Бобровської, корупційна схема є набагато прихованішою та складнішою, аніж здається.
"Вона має зацікавлених і залучених і серед постачальників, і у Міноборони, і у самих Збройних силах. Частина проблеми і корупційних ризиків - у самій системі розрахунку кілокалорій на день для бійця. Система докорінно має бути змінена, починаючи від прозорого і реалістичного конкурсу бізнесу на постачання продуктів і закінчуючи повноцінним харчуванням військовослужбовця з усіма необхідними вітамінами, білками, жирами та вуглеводами, а не умовною кашею-хлібом-цибулею, бо постачальник не може привезти ним самим анонсовані продукти.
І депутатський корпус, і Міністерство оборони України працюють над проведенням перевірок. Завдання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки - тримати процес перевірок на контролі, а також слідкувати за заходами, які буде вживати міністерство за їх результатами. Це точно пріоритет для нас всіх на найближчий час", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.