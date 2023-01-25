Бельгія виділить новий пакет військової допомоги Україні

27 січня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонує уряду виділити Україні новий пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RTL.

До нового пакету увійдуть системи ППО та протитанкова зброя.

"Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів", - повідомила очільниця Міноборони Бельгії.

Водночас вона зазначила, що танки до пакету не увійдуть, оскільки Бельгія не має німецького Leopard 2. За її словами, десять років тому країна вирішила продати їх через завершення термінів експлуатації.

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Водночас Дедондер зазначила, що такі танки можна було придбати для України, проте зараз бельгійські компанії ставлять на них "необґрунтовану" ціну 500 тисяч євро.

"Наразі є бельгійські компанії, які роблять необґрунтовану націнку. Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не проходили реставраційні роботи", - сказала Дедондер.