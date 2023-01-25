США відправлять Україні 31 танк Abrams за $400 млн, - Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена може передати Україні 31 танк M1 Abrams. Вартість допомоги становитиме $400 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка агентства Bloomberg Дженіфер Якобс.

"Джерела повідомили, що адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams вартістю 400 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що Байден сьогодні виступить із заявою щодо військової допомоги Україні.

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