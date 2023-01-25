Депутати Чернігівської міськради їдуть до Львова підтримати мера Атрошенка у суді: "Захистили місто від росіян - захистимо і від політичного тиску!"

Представники громади Чернігова і депутати міської ради їдуть до Львова, щоб бути присутніми на засіданні Львівського апеляційного суду під час розгляду апеляції міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом захистили Чернігів від росіян, разом захистимо місто і від політичного тиску! Ми не можемо дозволити чиновникам використовувати Чернігів та чернігівців в особистих політичних іграх. Саме тому представники громади міста Чернігова, в тому числі мінімум третина депутатського корпусу міської ради, їдуть у Львів та будуть брати участь у засіданні апеляційного суду. Наша мета — не лише підтримати свого міського голову та відстояти вибір чернігівців, а захистити місцеве самоврядування та демократію в Україні в цілому", - йдеться в заяві депутатського корпусу, яка пролунала на засідання сесії Чернігівської міської ради 25 січня.

Також чернігівські депутати наголосили, що справедливий та неупереджений розгляд апеляції та скасування рішення суду першої інстанції щодо відсторонення Атрошенка від посади стане важливим кроком у відновленні справедливості.

"Під час війни з Росією, ми повинні єдиним фронтом боронити наше місто та нашу країну. Місцева та центральна влада мають боротися не одна проти одної, а за Україну", - підкреслили депутати Чернігівської міськради.

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Як повідомлялося, 7 грудня 2022 року рішенням Яворівського районного суду Львівської області мера Чернігова Владислава Атрошенка було відсторонено від посади міського голови терміном на один рік. Юрист Володимир Владимиров, партнер в юридичній компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" заявив, що з юридичної точки зору це рішення не витримує критики, і правова складова при розгляді судом справи Атрошенка була на останньому місці. Інші експерти також звертали увагу, що стаття, за якою судили Атрошенка, передбачає лише штраф, і називали рішення Яворівського суду політично вмотивованим. Рух "Чесно" попередив, що така вибірковість правосуддя веде до авторитаризму. На захист Атрошенка висловилися також лідери місцевих громад, Асоціація міст України, Комітет виборців України та інші.