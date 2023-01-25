Новини

Депутати Чернігівської міськради їдуть до Львова підтримати мера Атрошенка у суді: "Захистили місто від росіян - захистимо і від політичного тиску!"

4 78635
Депутати Чернігівської міськради їдуть до Львова підтримати мера Атрошенка у суді: "Захистили місто від росіян - захистимо і від політичного тиску!"
Представники громади Чернігова і депутати міської ради їдуть до Львова, щоб бути присутніми на засіданні Львівського апеляційного суду під час розгляду апеляції міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом захистили Чернігів від росіян, разом захистимо місто і від політичного тиску! Ми не можемо дозволити чиновникам використовувати Чернігів та чернігівців в особистих політичних іграх. Саме тому представники громади міста Чернігова, в тому числі мінімум третина депутатського корпусу міської ради, їдуть у Львів та будуть брати участь у засіданні апеляційного суду. Наша мета — не лише підтримати свого міського голову та відстояти вибір чернігівців, а захистити місцеве самоврядування та демократію в Україні в цілому", - йдеться в заяві депутатського корпусу, яка пролунала на засідання сесії Чернігівської міської ради 25 січня.

Також чернігівські депутати наголосили, що справедливий та неупереджений розгляд апеляції та скасування рішення суду першої інстанції щодо відсторонення Атрошенка від посади стане важливим кроком у відновленні справедливості.

"Під час війни з Росією, ми повинні єдиним фронтом боронити наше місто та нашу країну. Місцева та центральна влада мають боротися не одна проти одної, а за Україну", - підкреслили депутати Чернігівської міськради.

Також читайте: Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, 7 грудня 2022 року рішенням Яворівського районного суду Львівської області мера Чернігова Владислава Атрошенка було відсторонено від посади міського голови терміном на один рік. Юрист Володимир Владимиров, партнер в юридичній компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" заявив, що з юридичної точки зору це рішення не витримує критики, і правова складова при розгляді судом справи Атрошенка була на останньому місці. Інші експерти також звертали увагу, що стаття, за якою судили Атрошенка, передбачає лише штраф, і називали рішення Яворівського суду політично вмотивованим. Рух "Чесно" попередив, що така вибірковість правосуддя веде до авторитаризму. На захист Атрошенка висловилися також лідери місцевих громад, Асоціація міст України, Комітет виборців України та інші.

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Суддя Яворівського суду Матвіїв пересів на новий мерседес за 4,5 мільйона після рішення про відсторонення мера Чернігова Атрошенка.


    Суддю Яворівського райсуду Ігоря Матвієва помітили на новому авто Mercedes-Benz GLS-Class 2022, яке не значиться у декларації. Авто подібного класу коштує близько 4,7 мільйона гривень.

    Авто слуги Феміді оснащено дизельним 3-літровим двигуном, годину розгону до 100 км/год за 6.3 секунди.
    Відзначається, що нове авто у судді з'явилося після оголошення скандального рішення щодо відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка.

    У публікаціях про Матвієва зазначається, що він був призначений на посаду рік тому.
  • Володимир Ліпко
    позор зевладі корупціонерів і мародьорів !!! геть преслідування місцевих громад !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини