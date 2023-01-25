Ворог знову обстріляв прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 13:20 до 13:25 надійшла інформація про 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п Леонівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 13:20 до 14:04 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та про 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ясна Поляна. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Армія РФ вдруге за сьогодні обстріляла з артилерії прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"