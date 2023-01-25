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Росії варто усвідомити, що світ дедалі рішучіше допомагатиме Україні, - Воллес

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Росії варто усвідомити, що світ дедалі рішучіше допомагатиме Україні, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що міжнародне співтовариство дедалі рішучіше допомагає Україні протистояти вторгненню РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина приєднується до Великої Британії, Франції та Польщі у відправці танків в Україну. Настав час для Росії усвідомити, що міжнародне співтовариство дедалі рішучіше допомагає Україні протистояти їхньому варварському та незаконному вторгненню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

Також читайте: Німеччина разом із союзниками має намір передати Україні танки для двох батальйонів, - Шольц

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    До іі сумління треба достукуватись далекобіиними ракетами .
  • AbOriginal_UA
    Там нечем осознавать ! Как говорят: если в мире изобретут вакцину от идиотизма, то над РФ её надо распылять !
  • vsbu vsbu
    да
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