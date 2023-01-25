Росії варто усвідомити, що світ дедалі рішучіше допомагатиме Україні, - Воллес
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що міжнародне співтовариство дедалі рішучіше допомагає Україні протистояти вторгненню РФ.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Німеччина приєднується до Великої Британії, Франції та Польщі у відправці танків в Україну. Настав час для Росії усвідомити, що міжнародне співтовариство дедалі рішучіше допомагає Україні протистояти їхньому варварському та незаконному вторгненню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.