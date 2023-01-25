Питання передачі Словаччиною Україні літаків МіГ-29 обговорюється, - міністр оборони Надь

Словаччина, як і раніше, хоче передати Україні винищувачі МіГ-29, це питання обговорюється із союзниками.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові обговорити передачу літаків МІГ-29 Україні. Рішення словацького уряду залежить передусім від рішення уряду України, а також від згоди союзників з цього питання. Ми це наразі обговорюємо. Ми не збираємося віддавати їх кудись ще. Ми все ще хочемо передати їх Україні", - сказав Надь.

Міністр додав, що винищувачі перебувають на одній із баз у Словаччині.

За словами Надя, словацька сторона із задоволенням забезпечить навчання українських пілотів у разі передачі США винищувачів F-16. "Поки що цього не сталося, і наш пріоритет наразі - передати Україні МІГ-29, щоб допомогти Україні оборонятися", - наголосив він.

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