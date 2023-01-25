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Питання передачі Словаччиною Україні літаків МіГ-29 обговорюється, - міністр оборони Надь

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Питання передачі Словаччиною Україні літаків МіГ-29 обговорюється, - міністр оборони Надь
Словаччина, як і раніше, хоче передати Україні винищувачі МіГ-29, це питання обговорюється із союзниками.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові обговорити передачу літаків МІГ-29 Україні. Рішення словацького уряду залежить передусім від рішення уряду України, а також від згоди союзників з цього питання. Ми це наразі обговорюємо. Ми не збираємося віддавати їх кудись ще. Ми все ще хочемо передати їх Україні", - сказав Надь.

Міністр додав, що винищувачі перебувають на одній із баз у Словаччині.

За словами Надя, словацька сторона із задоволенням забезпечить навчання українських пілотів у разі передачі США винищувачів F-16. "Поки що цього не сталося, і наш пріоритет наразі - передати Україні МІГ-29, щоб допомогти Україні оборонятися", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Urs
    та давайте уже. С июля эти одиннадцать бортов "передают".
  • Urs
    МіГ-29AS будуть наймолодшими винищувачами у складі Повітряних Сил України, які з 1991 року не отримали жодного нового винищувача, а лише модернізовували наявні машини. У середині 2000-х років, Словаччина провела модернізацію бортів до версії AS, завдяки чому був оновлений радіолокаційний прицільний комплекс літака і була встановлена РЛПК-29М зРЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс машини був оцінений до 2035 року.
    Також у кабіні були встановлені багатофункціональні дисплеї, оновлена апаратура зв'язку та навігації за стандартом НАТО.
    Впевнений - вони також будуть пулять HARMами, як і наші МіГи.
  • Вадим Думи
    Вижу зарево на востоке, сегодня у кацапов горят пердаки
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