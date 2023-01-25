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Історичний центр Одеси внесли до списку ЮНЕСКО

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Історичний центр Одеси внесли до списку ЮНЕСКО
Історичний центр міста-порту Одеса внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в телеграмі.

"Історичний центр міста-порту Одеса" включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", - написав глава МКІП.

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Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила у Твіттері: таке рішення ЮНЕСКО означає, що Одеса буде під захистом організації.

"Дипломатична перемога! Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щойно включив культурно-історичну пам’ятку "Історичний центр міста-порту Одеса до Списку всесвітньої спадщини під загрозою. Це означає, що місто українське місто Одеса перебуватиме під захистом ЮНЕСКО", - написала Джапарова.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року у МКІП ініціювали включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою. У жовтні Україна офіційно передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційний файл "Історичний центр міста-порту Одеси" для включення до Списку всесвітньої спадщини, а Президент Володимир Зеленський закликав провести позачергову сесію Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо включення історичного центру Одеси до списку.

Топ коментарі

  • Olga Belanova 4937d3a6
    крутая новость!!
    Надеюсь, это поможет противостоять хаотичной застройке центра и привлечь средства для восстановления старых зданий.
  • Senator 0eaca536
    Гитлера верни на Мавзолей..Молотов-Риббенроп Зачуханный🦍👺👽☠️
  • Милен Петров
    Одеса ето дуже красиво мисто. После Ета проклятая война я обвязково приду. Останний раз ето бъйло 1991 Рик, когда служил в българском флоте, еще до расспад радянский Союз. Тогда я с моим хлопци ознакомились с дуже красивъйе дивчата, настолько, что вечери побежали из корабль, что бьй продолжит встреча . Не успели, таксистъй нам не брали, зато когда вернулис командир дал нам по 10 дней аррест. 😀Но есть цикавий факт - приблизно месяц после наше возвращения в България, радянский саюз окончил своьо иснування. Дуже надеюсь что после моя будущая визита в Украина, на етот раз Мордор росспадьотся на кусках.
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