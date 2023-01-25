Словаччина готова надати Україні танки Т-72, якщо отримає Leopard чи інші західні моделі на заміну, - міністр оборони Надь

Обговорення про передачу Україні танків Leopard зі Словаччини наразі не ведеться.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого року ми мали угоду з Німеччиною, що ми зможемо передати 30 БМП українській армії в обмін на 15 Leopard із Німеччини. Ми отримали лише один танк у грудні, і очікуємо, що з березня отримуватимемо по два танки на місяць", - сказав Надь.

Міністр зазначив, що наразі обговорення щодо можливості передачі цих танків зі Словаччини Україні не ведеться.

"Ми запропонували, що у нас є Т-72 і ми готові хоч завтра їх вам відправити. Якщо буде можливість одержати західні танки Leopard чи інші моделі в обмін", - пояснив він.

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