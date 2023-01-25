Німеччина розширить список військової допомоги Україні, – Шольц

Німеччина планує розширювати масштаб воєнної допомоги Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення передати танки - правильний шлях, ухвалений у тісній координації з партнерами. На додаток до танків, ми розширюємо список тієї допомоги, яка вже надається, зокрема, йдеться про системи ППО, важку артилерію, РСЗВ тощо.

Шольц не зміг назвати суму "танкового пакету" для України, але сказав, що витрати візьме на себе ФРН.

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