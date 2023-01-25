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Зеленський обговорив із Столтенбергом питання розблокування для України нових видів озброєння

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Зеленський обговорив із Столтенбергом питання розблокування для України нових видів озброєння
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Обговорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО", - написав Зеленський.

Також читайте: Столтенберг - союзникам: "Якщо хочете миру завтра, ви маєте підтримати Україну сьогодні"

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Куме! Нову «хохму» від Подоляка чули?
    - Яку? - «Зеленський - людина, що об»єднала весь світ проти Росії!»
    - Ох-хо-хох... Я чув років два тому інше - більш суттєве: «Зеленський - людина, яка зуміла об»єднать усіх українців - ******* його будуть усі без винятку!» Так от - коли ми після перемоги над Росією почнемо судить Зеленського за державну зраду весь світ буде зацікавлено спостерігать: бо ТАКОГО ще ніколи не було - главу держави, що перемогла у війні, будуть судить за те, що він був її причиною та всіма силами допомагав її ворогам!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Перехватчик
    Роман Донік

    @donikroman

    ·

    2 мин

    1. Якщо ви вважаєте, що десь в тилу у чиновників закінчилася війна, я вам раджу подивитися новини на сторінці ВЦА Харківської області. Там ви дізнаєтесь, що на зустрічі зі старшими офіцерами союзників, які приїздять не по лінії офіціальних візитів, наших військових не запрошують.

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