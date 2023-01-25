Зеленський обговорив із Столтенбергом питання розблокування для України нових видів озброєння
2 14714
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Обговорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО", - написав Зеленський.