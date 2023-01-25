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Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два Байрактари, - розвідка

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Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два Байрактари, - розвідка
Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Baykar передалa дрони безкоштовно для допомоги ЗСУ та народу України для захисту від російських окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - написали у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод Baykar в Україні буде побудовано, робота над проєктом триває, - посол Боднар

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    буданов розвідав???? коли ваші хлебальники закриються-як бабка на базарі
  • Alex Dev 0616d21e
    Мабудь модернізували на досвіді попереднього використання, хочуть щоб потестили
  • Перехватчик
    А то уже и слово такое забыли за последние полгода.
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