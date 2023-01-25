Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два Байрактари, - розвідка

Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Baykar передалa дрони безкоштовно для допомоги ЗСУ та народу України для захисту від російських окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - написали у ГУР.

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