Ізраїль відмовив США у проханні передати Україні системи ППО Hawk, - ЗМІ

За інформацією Axios, США звернулися до Ізраїлю з проханням направити Україні системи ППО MIM-23 Hawk, зняті з озброєння та відправлені на склади, але отримали відмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Високопосадовці Ізраїлю та США заявили, що два тижні тому Пентагон зв'язався з ізраїльським Міноборони та запитав системи Hawk, які перебувають на зберіганні, для передання їх Україні", - зазначає Axios.

В ізраїльському Міноборони відповіли на запит США відмовою, нагадавши, що Ізраїль, як і раніше, не постачає озброєнь Україні, і що системи MIM-23 Hawk не в робочому стані через тривале зберігання без належного обслуговування.

Проте представники ізраїльської влади уточнили для Axios, що якщо пускові установки MIM-23 Hawk можуть бути непридатні до роботи, то сотні ракет до них іще можна привести до ладу й використовувати.

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Ізраїль придбав у США MIM-23 Hawk у 1960-х роках для захисту від ВПС Єгипту та Сирії. Згодом Ізраїль зробив ставку на сучасніші системи озброєння на кшталт зенітних ракетних комплексів Patriot, систем ПРО Iron Dome та Arrow. Близько десятиліття тому Ізраїль зняв MIM-23 Hawk із бойового чергування. Однак, як заявив представник ізраїльської влади Axios, на складах залишаються 10 батарей цієї ППО та сотні ракет до них.

В січні шеф Пентагону Ллойд Остін заявляв, що системи MIM-23 Hawk хоч і застаріли, та ще можуть відіграти роль, і що США працюють із партнерами та союзниками для їх передання Україні.

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