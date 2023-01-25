Використання снарядів з ураном для танків Leopard-2 буде розцінено, як застосування брудно-ядерних бомб, - Росія в ОБСЄ

РФ розцінюватиме використання Україною снарядів з урановим наконечником для танків Leopard-2 як застосування "брудних" ядерних бомб.

Про це заявив глава російської делегації на форумі ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки Костянтин Гаврилов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Попереджаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу. Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard-2, так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких веде до зараження місцевості, як це сталося в Югославії та Іраку. У разі поставки Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають", – заявив Гаврилов..

За словами російського дипломата, НАТО на чолі зі США "просто змусили" Німеччину погодитися на постачання німецьких танків, погрожуючи Берліну міжнародною ізоляцією.

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