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Використання снарядів з ураном для танків Leopard-2 буде розцінено, як застосування брудно-ядерних бомб, - Росія в ОБСЄ

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Використання снарядів з ураном для танків Leopard-2 буде розцінено, як застосування брудно-ядерних бомб, - Росія в ОБСЄ
РФ розцінюватиме використання Україною снарядів з урановим наконечником для танків Leopard-2 як застосування "брудних" ядерних бомб.

Про це заявив глава російської делегації на форумі ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки Костянтин Гаврилов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Попереджаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу. Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard-2, так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких веде до зараження місцевості, як це сталося в Югославії та Іраку. У разі поставки Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають", – заявив Гаврилов..

За словами російського дипломата, НАТО на чолі зі США "просто змусили" Німеччину погодитися на постачання німецьких танків, погрожуючи Берліну міжнародною ізоляцією.

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Топ коментарі

  • Євгеній Котик
    Танки ще не відправили в Україну, а кацапня вже в штани наклала
  • neverlok lok
    А ще лежачу Армату ногами бити не можна
  • Urs
    тупорылые кацапы не подозревают, что подкалиберные бронебойные снаряды APFSDS-T 40мм пушки Бофорс L70 БМП CV90 тоже имеют сердечник массой 300 грамм из обедненного урана. На углах маневрирования любого росийского танка относительно пушки L70 более 35 гадусов снаряд пробивает бортовую броню танка на дальности до 2500 метров. Так что встреча с CV90 - это ****** кацапской броне. Такой снаряд прошивает любой кацапский танк в борт насквозь, а две БМП в борт насквозь, и еще хватает чмобам за бронёй второго.
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