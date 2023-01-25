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До Старобільської лікарні доставили близько 100 поранених окупантів, - Генштаб

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До Старобільської лікарні доставили близько 100 поранених окупантів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість поранених російських окупантів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії.

В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти російської федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • svetozar
    СЛАВА ВСУ! смерть кацапам!
  • Артм Воронцов
    шаурма едет домой....
  • Urs
    простудились?
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