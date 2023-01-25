Дякую Байдену за чергове сильне рішення - надати Україні танки Абрамс, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення надати Україні танки Абрамс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!"

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