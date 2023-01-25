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Дякую Байдену за чергове сильне рішення - надати Україні танки Абрамс, - Зеленський

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Дякую Байдену за чергове сильне рішення - надати Україні танки Абрамс, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення надати Україні танки Абрамс. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадуть Києву 31 танк Абрамс, - Байден. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки. Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його. Тепер літаки F16
  • Старый зольдат
    И вове за асфальт вместо танков.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а яким договором раша не підтерлась?
    а допомагати зброєю майже рік і безкоштовно, цього мало з боку НАТО і ЕС ???
    і на яких терезах ви збираетесь зважувати цінність України для США ??
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