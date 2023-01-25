Невиконання рекомендацій Венеційської комісії щодо реформи Конституційного Суду заблокує євроінтеграцію України, - Шабунін

Венеційська комісія вийшла із жорсткою позицією щодо реформи Конституційного Суду України: прийнятий закон не відповідає їхнім двом ключовим рекомендаціям.

Про це повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Про які ключові зміни йдеться:

1. Дорадча група експертів, яка відбиратиме кандидатів до КСУ, має включати 7-го члена, номінованого міжнародними партнерами.

2. Рішення Дорадчої групи щодо доброчесності та професійності кандидатів повинні мати обов’язковий характер для суб’єктів призначення суддів КСУ.

Венеційка озвучила ці рекомендації ще 19 грудня. Проте в ОП затято робили вигляд, що вони несуттєві, закон можна імплементувати без них, а ЄС та інші міжнародні партнери це проковтнуть", - написав Шабунін у фейсбуці.

На його думку, це означає, що ані Венеційка, ані міжнародники не делегують своїх експертів до комісії з відбору суддів КСУ без змін до закону. Також Європейський Союз не зарахує реформу КСУ, без чого переговори про членство неможливі.

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Шабунін вважає, що Офіс Президента хоче взяти під контроль КСУ.

"Саме КСУ допоможе або стане на заваді проведеннюя після війни парламентських і президентських виборів водночас, чого найбільше прагнуть в Офісі. Заради збереження своєї влади частина Банкової поставила під удар не просто реформу КСУ, але нашу Євроінтеграцію", - написав активіст.





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