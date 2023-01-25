Ми допомагатимемо захищати Україну стільки, скільки потрібно, - Байден

Сполучені Штати допомагатимуть захищати Україну стільки, скільки потрібно. Бо вся справа у захисті свободи всього світу.

Як інфромує Цензор.НЕТ, із посиланням про це пише РБК-Україна про це заявив президент США Джо Байден, повідомляєз посиланням на брифінг.

"Як я казав президенту Зеленському, ми допомагатимемо захищати Україну стільки, скільки потрібно. Америка продовжуватиме допомагати Україні, вся справа у захисті свободи всього світу. Тому що ми хочемо жити в такому світі, щоб наші діти жили у вільному світі. Для цього потрібно допомогти Україні захистити себе перед цією загрозою. Ми хочемо, щоб полум'я свободи горіло так яскраво, як тільки можливо", - заявив він.

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