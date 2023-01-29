Ми працюємо над тим, щоб військовий квиток з’явився у "Дії", - Мінцифри

Робота над тим, щоб цифровізувати військовий облік реєстру військовозобов’язаних на боці Міноборони, ішла ще до повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, так пояснив у інтерв’ю The Village Україна керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

"Військовий квиток з’явиться в "Дії" рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у "Дії" не буде", – прокоментував Мстислав Банік.

Одним із перших кроків цифрового військового обліку стала реформа щодо місця проживання. Щоб змінити місце прописки, чоловіку потрібно було знятися з військового обліку й стати на облік в іншому місці, тому цього часто уникали, щоб повістка їх не знайшла. А якщо змінювати місце реєстрації в "Дії", то там сповіщатимуть, що певний громадянин змінив адресу.

Але на час повномасштабної війни "Дія" призупинила цю послугу (бо під час воєнного стану не можна змінювати місце реєстрації). Водночас працюють над тим, щоб внести до неї зміни (аби жінки й діти, які не є військовозобов’язаними, могли змінити місце реєстрації), однак "певною мірою це поки що не виходить".

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