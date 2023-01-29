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Резніков про бої на сході України: "Ситуація складна, але контрольована"

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Резніков про бої на сході України: "Ситуація складна, але контрольована"
На сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною. Проте українські сили контролюють обстановку на полі бою.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю канадському телеканалу CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Глава Міноборони, посилаючись на українське військове командування, назвав ситуацію на сході "складною, але контрольованою".

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При цьому міністр озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Щось забагато Резнікова в медіапросторі стало
  • акаб акабіч
    ти трусами займайся, завхоз-крадій
  • Алекс Скела
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