Резніков про бої на сході України: "Ситуація складна, але контрольована"
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На сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною. Проте українські сили контролюють обстановку на полі бою.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю канадському телеканалу CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Глава Міноборони, посилаючись на українське військове командування, назвав ситуацію на сході "складною, але контрольованою".
При цьому міністр озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.