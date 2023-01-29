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Павличка пам’ятатимуть як одного із авторів Декларації про державний суверенітет України, - Зеленський

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Павличка пам’ятатимуть як одного із авторів Декларації про державний суверенітет України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Дмитра Павличка пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба... Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Павличка "пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета. Вічна пам’ять!"

Як повідомлялося, на 94-му році життя помер український поет Дмитро Павличко, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    вова, давай без вот этих вот понтов патриотизма и глубокого знании истории Украины!
    все ведь знают, что о существовании Павличко ты только сегодня узнал.....
  • Павло ШОвте
  • Юрій Шевчук 3d0fb8f3
    Вічна пам'ять... Як і його доньці, українській патріотці, дуже талановитій письменниці, філологині та викладачці Соломії Павличко, яка несправедливо рано пішла з життя в результаті нещасного випадку 31 грудня 1999р. Скільки корисного могла б ще зробити ця людина.
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