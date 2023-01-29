Ми не воюємо з Росією і італійських танків в Україні не буде, - глава МЗС Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не постачатиме Україні наступальну зброю – лише оборонну.

Про це він сказав в ефірі Rai3, повідомляє інформагентство Nova, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Наразі потрібно зробити все, щоб гарантувати незалежність України, тому що це дозволить Києву сісти за стіл мирних переговорів", – сказав міністр.

Він заявив, що Італія "працює на мир" і готова відправити "тільки оборонну зброю".

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"Ми не воюємо з Росією, ми нічого не маємо проти російського народу, і італійських танків в Україні не буде", – наголосив він.

Глава МЗС Італії вважає, що президенту Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів.