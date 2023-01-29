Сьогодні півроку з дати масового вбивства полонених у Оленівці. Цей злочин буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський з нагоди піврічної дати з масового вбивства українських полонених у Оленівці заявив, що цей злочин буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі над російськими агресорами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Зеленський зазначив: "Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності.

Він продовжив: "Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора. Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього".

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Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася портапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.