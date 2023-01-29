Ввечері 29 січня росіяни обстріляли Харків, є влучання у житловий будинок, почалася пожежа, - мерія
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Російські військові сьогодні ввечері, 29 січня, завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у житловий будинок, спричинивши серйозні руйнування.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на його тeлeграм.
"Під ударом Київський район міста. Потрапляння до житлового будинку. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, яка потребує підтвердження, є постраждалі", - зазначив Терехов.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в один із будинків у центрі міста окупанти, попередньо, вдарили ракетою С-300. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.