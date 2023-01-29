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Ввечері 29 січня росіяни обстріляли Харків, є влучання у житловий будинок, почалася пожежа, - мерія

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Ввечері 29 січня росіяни обстріляли Харків, є влучання у житловий будинок, почалася пожежа, - мерія
Російські військові сьогодні ввечері, 29 січня, завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у житловий будинок, спричинивши серйозні руйнування.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на його тeлeграм.

"Під ударом Київський район міста. Потрапляння до житлового будинку. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, яка потребує підтвердження, є постраждалі", - зазначив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в один із будинків у центрі міста окупанти, попередньо, вдарили ракетою С-300. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову, - Синєгубов (оновлено)

Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    А вона нею і була. Просто дехто вдавав, що ніби нічого поганого не помічає.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    она из этого состояния никогда и не выкатывалась.....
    это генетическое......
  • Вася Шевченко f77d76ba
    йо**** тварюча русня !!!!
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