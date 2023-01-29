Крим буде ключовим в українсько-російській війні, - Ходжес
Таку думку в інтерв’ю виданню Insider висловив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися на збереження Росією контролю над Кримом", - сказав Ходжес.
На його переконання, Україна "не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим".
"Упродовж наступних кількох місяців Україна створюватиме умови для остаточного звільнення Криму", - наголосив генерал.
За його словами, для звільнення Криму Україні буде необхідна далекобійна високоточна зброя, приміром, ATACMS.
"Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", - зазначив Ходжес.
Він додав, що звільнення Криму також потребуватиме ізоляції півострова від Росії та руйнації Керченського мосту.
З огляду на це генерал розкритикував адміністрацію Байдена за небажання надавати Україні зброю із великим радіусом дії, зауваживши що через це "гинуть безневинні українці".