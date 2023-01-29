Крим буде ключовим в українсько-російській війні, - Ходжес

Боротьба за звільнення Криму від незаконної окупації стане ключовою в українсько-російській війні.

Таку думку в інтерв’ю виданню Insider висловив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися на збереження Росією контролю над Кримом", - сказав Ходжес.

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На його переконання, Україна "не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим".

"Упродовж наступних кількох місяців Україна створюватиме умови для остаточного звільнення Криму", - наголосив генерал.

За його словами, для звільнення Криму Україні буде необхідна далекобійна високоточна зброя, приміром, ATACMS.

"Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", - зазначив Ходжес.

Він додав, що звільнення Криму також потребуватиме ізоляції півострова від Росії та руйнації Керченського мосту.

З огляду на це генерал розкритикував адміністрацію Байдена за небажання надавати Україні зброю із великим радіусом дії, зауваживши що через це "гинуть безневинні українці".