Постачання танків Україні створить справжні проблеми для Путіна, - екскомандувач сил НАТО Ставрідіс

Рішення низки західних країн відправити танки в Україну створить "реальні проблеми" для президента Росії Володимира Путіна.

Про це в етері радіостанції WABC сказав колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, пише New York Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ви об’єднаєте ці три типи танків і завезете їх реальну кількість в Україну, і я б оцінив, що до середини весни, скажімо до кінця березня, їх буде принаймні 100, можливо, навіть 200, це створює реальні проблеми для Путіна", - сказав Ставрідіс.

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Американський адмірал у відставці зауважив, що російські війська розташовані вздовж фронту, який проходить на значній відстані від Росії, й це дає Україні перевагу.

"Маючи ці танки, українці можуть їх замаскувати та використати, щоб прорвати російську лінію та розділити їх, розділити на частини, розірвати їхній логістичний ланцюг і справді зменшити здатність Росії продовжувати те, що вона хоче зробити. Тобто посилити наступальні операції", - сказав Ставрідіс.

На його переконання, надання танків стало "переломним моментом" та "дуже важливим військовим кроком".

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"Це також поганий день для Кремля, тому що він бачить єдність Заходу... Усі країни НАТО об’єдналися… Це сильний політичний і дипломатичний сигнал", — сказав Ставрідіс.