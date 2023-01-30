Постачання танків Україні створить справжні проблеми для Путіна, - екскомандувач сил НАТО Ставрідіс
Про це в етері радіостанції WABC сказав колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, пише New York Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли ви об’єднаєте ці три типи танків і завезете їх реальну кількість в Україну, і я б оцінив, що до середини весни, скажімо до кінця березня, їх буде принаймні 100, можливо, навіть 200, це створює реальні проблеми для Путіна", - сказав Ставрідіс.
Американський адмірал у відставці зауважив, що російські війська розташовані вздовж фронту, який проходить на значній відстані від Росії, й це дає Україні перевагу.
"Маючи ці танки, українці можуть їх замаскувати та використати, щоб прорвати російську лінію та розділити їх, розділити на частини, розірвати їхній логістичний ланцюг і справді зменшити здатність Росії продовжувати те, що вона хоче зробити. Тобто посилити наступальні операції", - сказав Ставрідіс.
На його переконання, надання танків стало "переломним моментом" та "дуже важливим військовим кроком".
"Це також поганий день для Кремля, тому що він бачить єдність Заходу... Усі країни НАТО об’єдналися… Це сильний політичний і дипломатичний сигнал", — сказав Ставрідіс.