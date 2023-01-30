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Туреччина може погодити вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж Швеції, - Ердоган

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Туреччина може погодити вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж Швеції, - Ердоган
Туреччина може погодитися заявку Фінляндії на вступ до НАТО раніше за Швецію.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав сьогодні під час спілкування зі студентами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо надіслати Фінляндії інше повідомлення (щодо заявки країни на вступ в НАТО – ред.), і Швеція буде шокована, коли його побачить. Але Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція", – заявив Ердоган.

Президент Туреччини також наголосив на тому, що країна вже не така, якою була 20, 30 і навіть 40 років раніше і тому з нею потрібно рахуватися. Також він нагадав, що Анкара передала Стокгольму перелік членів Робітничої партії Курдистану, які нібито переховуються у Швеції.

"Ми надали Швеції список зі 120 осіб і сказали їм видати цих терористів у своїй країні. Якщо ви не видасте їх, вибачте", – зауважив Ердоган, маючи на увазі Тристоронню угоду Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо виконання передумов для кандидатства в НАТО.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    каждый ****** хочет что-то вымутить...
  • Amber
    Не розумію , яку ціль переслідує Ердоган ,перешкоджанням вступу
    Швеціі в НАТО ?
    Невже догоджає кремлівському вилупку ?
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Мутноватий той Ердоган..... ой мутноватий.
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