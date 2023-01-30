Авіація та артилерія ЗСУ протягом 29 січня завдали ударів по 2 скупченнях військ, 1 ЗРК, 2 РЛС та 1 складу, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 29 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 7 районах зосередження військ, 2 позиціях ППО та 2 пунктах управління, - Генштаб