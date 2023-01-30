Авіація та артилерія ЗСУ протягом 29 січня завдали ударів по 2 скупченнях військ, 1 ЗРК, 2 РЛС та 1 складу, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 29 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів".