Унаслідок удару по житловому будинку в Харкові загинула людина, ще троє - постраждали, - ОВА

Росіяни поцілили в житловий будинок у Київському районі Харкова, загинула людина, ще троє - постраждали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

"За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку Харкова. Усім постраждалим надається допомога", - розповів він.

Раніше Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

"Троє поранених у стані середньої тяжкості доставлені до лікарні", - сказав Синєгубов.

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