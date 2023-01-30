Унаслідок удару по житловому будинку в Харкові загинула людина, ще троє - постраждали, - ОВА
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Росіяни поцілили в житловий будинок у Київському районі Харкова, загинула людина, ще троє - постраждали
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
"За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку Харкова. Усім постраждалим надається допомога", - розповів він.
Раніше Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
"Троє поранених у стані середньої тяжкості доставлені до лікарні", - сказав Синєгубов.