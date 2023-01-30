Протягом минулої доби росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині, зафіксовано 72 "прильоти"

Протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 72 прильоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію у Facebook.

"Юнаківська громада: на територію громади росіяни з БПЛА скинули 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ). Також ближче до вечора був мінометний обстріл − 6 прильотів.

Есманьська громада: ворог стріляв зі стрілецької зброї − 2 кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалась росіянами з мінометів (після 12.00 − 20 прильотів, після 13.30 − 12 прильотів і після 15.00 − ще 7) та гранатометів (30 прильотів з АГС).

Краснопільська громада: теж росіяни скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

Великописарівська громада: по селищу Велика Писарівка ворог з БПЛА скинув 2 вибухових пристрої (типу ВОГ).

Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів − 5 прильотів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в усіх випадках без жертв та руйнувань.

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