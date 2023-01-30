Напередодні вторгнення РФ в Україну Путін погрожував Джонсону ракетним ударом

Напередодні вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє "BBC", що цитує слова Джонсона, сказані у документальному фільмі "Путін проти Заходу", який вийде на телеканалі "BBC 2" ввечері 30 січня

"У якийсь момент він (Путін. – Ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину", або щось у цьому дусі".

Видання повідомляє, що телефонна розмова відбулася в лютому 2022 року, а коментар Путіна прозвучав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

"Я думаю, що, з огляду на його (Путіна. – Ред.) дуже спокійний тон, ту відстороненість, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин", – розповів експрем'єр Британії.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна "найближчим часом" не вступить до НАТО, та попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме "більше, а не менше НАТО" біля кордонів РФ.

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