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Напередодні вторгнення РФ в Україну Путін погрожував Джонсону ракетним ударом

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Напередодні вторгнення РФ в Україну Путін погрожував Джонсону ракетним ударом
Напередодні вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє "BBC", що цитує слова Джонсона, сказані у документальному фільмі "Путін проти Заходу", який вийде на телеканалі "BBC 2" ввечері 30 січня

"У якийсь момент він (Путін. – Ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину", або щось у цьому дусі".

Видання повідомляє, що телефонна розмова відбулася в лютому 2022 року, а коментар Путіна прозвучав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

"Я думаю, що, з огляду на його (Путіна. – Ред.) дуже спокійний тон, ту відстороненість, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин", – розповів експрем'єр Британії.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна "найближчим часом" не вступить до НАТО, та попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме "більше, а не менше НАТО" біля кордонів РФ.

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Топ коментарі

  • arye z.
    В 2000 Путин стал президентом и в это же время цена на нефть резко выросла. Он стал случайным человеком, которому повезло, но почему то решил, что это не везение, а его мудрость и талант государственного деятеля.
    И с этим ощущением он правил 22 год и правил бы еще, пока 24.02.2022 не бросил вызов Судьбе. А Она этого не любит.
    Вот и получилось, что из "мудрого и талантливого государственного деятеля" полезло то, что и было всегда на самом деле - тупой, злобный и завистливый дурак
  • arye z.
    Світ і вперше вірив у російську імператорську армію.
    А вона виявилася гнилим.
    Світ у другому випадку, у разі радянської армії, вірив, що вона най-най... 5 млн. особового складу, літаки, ракети, 60.000 танків, більше ніж у всьому світі разом узятому. А цей монстр взяв і розвалився сам собою.
    Світ і втретє повірив, що путін відтворив армію "другу у світі". А вона зараз себе показує у всій "красі".
    А найприкріше, що коли і ця армія знову розвалиться і вони відтворять щось четверте, світ знову віритиме...
    Тому з росією та зі світом треба щось вирішувати.
    Але зі світом нічого робити не можна, а от із росією робити можна і треба.
  • alexandr shamov
    А где вы видели недопалка не завистливого и не мерзопакостного... Тока прямым хуком в дюндель сбивается вся спесь.
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