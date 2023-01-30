Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це повідомляє Reuters.
Столтенберг нині перебуває в Сеулі - першій зупинці в поїздці, яка включатиме Японію і спрямована на зміцнення зв’язків із союзниками США щодо війни в Україні та конкуренції з Китаєм.
Столтенберг заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що Альянс хоче допомогти впоратися із глобальними загрозами шляхом розширення партнерських відносин в Азії.
Виступаючи в Інституті перспективних досліджень Чея у Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує термінова потреба у боєприпасах.
Напередодні Міністерство оборони США звернулося до своїх сил, дислокованих у Південній Кореї, із проханням надати техніку для України.