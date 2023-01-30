Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України. Він навів приклад інших країн, які змінили політику відмови від постачання зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це повідомляє Reuters.

Столтенберг нині перебуває в Сеулі - першій зупинці в поїздці, яка включатиме Японію і спрямована на зміцнення зв’язків із союзниками США щодо війни в Україні та конкуренції з Китаєм.

Столтенберг заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що Альянс хоче допомогти впоратися із глобальними загрозами шляхом розширення партнерських відносин в Азії.

Виступаючи в Інституті перспективних досліджень Чея у Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує термінова потреба у боєприпасах.

Напередодні Міністерство оборони США звернулося до своїх сил, дислокованих у Південній Кореї, із проханням надати техніку для України.

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