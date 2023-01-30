Затримки з постачанням танків можуть унеможливити контрнаступ України взимку, - ISW

Затримки поставок танків та бронетранспортерів можуть коштувати Україні можливості для контрнаступу цієї зими. Російські сили готуються розпочати власний наступ у Луганській області та посилюють свої дії в районі Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна все ще може розпочати давно запланований контрнаступ цієї зими, що дещо пом'якшить наслідки тяганини Заходу з наданням необхідної допомоги. Однак затримка з початком цього контрнаступу досі дозволила росіянам поставити умови, які зроблять його важчим і коштовним.

На думку аналітиків, затримка також дозволила Росії створити умови для свого наступу, що значно ускладнило план української кампанії.

Якщо Україна ще не має техніки, необхідної для початку контрнаступу, то їй, імовірно, доведеться чекати багато тижнів, поки західні танки не прибудуть у кількості, достатній для підтримки поновлення зусиль, пишуть експерти.

Вони припускають, що затримку, ймовірно, буде продовжено через погодні умови. І росіянам, і українцям доведеться враховувати сезон весняного бездоріжжя, який, імовірно, припаде на березень і квітень, що ускладнить, якщо не унеможливить, швидкий механізований контрнаступ.

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Україні, можливо, доведеться почекати до кінця весни чи початку літа, перш ніж відновити свої великомасштабні зусилля щодо звільнення стратегічно важливої території.

"Заходу необхідно буде уникати помилкового висновку про те, що майбутні українські контрнаступи неможливі, виходячи з тимчасових рамок, зумовлених власними затримками у наданні необхідних матеріальних умов", - йдеться у звіті.

Поточні та заплановані російські наступи, ймовірно, завершаться без досягнення вирішального оперативного успіху і таким чином, що цілком можуть створити сприятливі умови для українських контрнаступів, особливо після того, як Україна отримає західні танки.

ISW продовжує вважати, що Україна може звільнити критичну територію за нинішнього та обіцяного рівня підтримки Заходу і що це є питанням життєво важливих національних інтересів Сполучених Штатів та їхніх західних партнерів, щоб Україна зробила це.

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