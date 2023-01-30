Блінкен порадив Байдену оголосити про надання Україні Abrams М1, щоб стимулювати Шольца до передачі Leopard 2, - The Washington Post

Проблему постачання Україні німецьких танків допоміг розв’язати держсекретар Ентоні Блінкен, який порадив президентові Джо Байдену оголосити про надання Києву Abrams, аби таким чином стимулювати канцлера Олафа Шольца до ухвалення відповідного рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в публікації The Washington Post.

Доти кілька тижнів США намагалися переконати Шольца надати Україні "Леопарди", але той був непорушний.

"Берлін і Вашингтон повинні разом протистояти Москві, сказав він Байдену під час телефонної розмови. Німеччина не надішле свої Leopard 2, якщо Сполучені Штати й надалі відмовлятимуться надсилати Abrams М1", - йдеться в публікації.

При цьому були присутні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і Ентоні Блінкен.

Байден непокоївся, що чим довше триває публічна суперечка щодо танків, тим більшої шкоди вона завдає його пріоритету щодо України: збереженню єдності Заходу на чолі зі США перед обличчям російської агресії.

Саме Блінкен запропонував можливий вихід із ситуації – оголосили про готовність постачати Abrams для задоволення "довгострокових" потреб Києва. Це могло б забезпечити Шольцу прикриття, якого він прагнув, аби надати Leopard негайно.

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