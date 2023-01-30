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Блінкен порадив Байдену оголосити про надання Україні Abrams М1, щоб стимулювати Шольца до передачі Leopard 2, - The Washington Post

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Блінкен порадив Байдену оголосити про надання Україні Abrams М1, щоб стимулювати Шольца до передачі Leopard 2, - The Washington Post
Проблему постачання Україні німецьких танків допоміг розв’язати держсекретар Ентоні Блінкен, який порадив президентові Джо Байдену оголосити про надання Києву Abrams, аби таким чином стимулювати канцлера Олафа Шольца до ухвалення відповідного рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в публікації The Washington Post.

Доти кілька тижнів США намагалися переконати Шольца надати Україні "Леопарди", але той був непорушний.

"Берлін і Вашингтон повинні разом протистояти Москві, сказав він Байдену під час телефонної розмови. Німеччина не надішле свої Leopard 2, якщо Сполучені Штати й надалі відмовлятимуться надсилати Abrams М1", - йдеться в публікації.

При цьому були присутні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і Ентоні Блінкен.

Байден непокоївся, що чим довше триває публічна суперечка щодо танків, тим більшої шкоди вона завдає його пріоритету щодо України: збереженню єдності Заходу на чолі зі США перед обличчям російської агресії.

Саме Блінкен запропонував можливий вихід із ситуації – оголосили про готовність постачати Abrams для задоволення "довгострокових" потреб Києва. Це могло б забезпечити Шольцу прикриття, якого він прагнув, аби надати Leopard негайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина разом із союзниками має намір передати Україні танки для двох батальйонів, - Шольц

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Топ коментарі

  • Сеньор Помідоp
    Короче, піар-хід від адміністрації Бідона, аби перекласти провину на Шольца і перевести на нього стрілки. Бо ніяких абрамсів ще рік не побачимо. А вже на авіацію розігнались.
  • Юрий 60e2549a
    Абрамси будут, але не прямо зараз. Мудрому наріду би менше пащекувати про зраду.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    а тем временем.....
    tZE inform @tZEinform 41 мин
    "Єдиний марафон" триває ...
    На останньому засіданні сумного цирку під назвою "Верховна Рада України" в залі сиділо 188 тіл. На екрані весело стрибали цифри 321, 288, 240.
    А ви куди біжите, "народні об(зас)ранці" ???
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