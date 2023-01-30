Блінкен порадив Байдену оголосити про надання Україні Abrams М1, щоб стимулювати Шольца до передачі Leopard 2, - The Washington Post
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в публікації The Washington Post.
Доти кілька тижнів США намагалися переконати Шольца надати Україні "Леопарди", але той був непорушний.
"Берлін і Вашингтон повинні разом протистояти Москві, сказав він Байдену під час телефонної розмови. Німеччина не надішле свої Leopard 2, якщо Сполучені Штати й надалі відмовлятимуться надсилати Abrams М1", - йдеться в публікації.
При цьому були присутні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і Ентоні Блінкен.
Байден непокоївся, що чим довше триває публічна суперечка щодо танків, тим більшої шкоди вона завдає його пріоритету щодо України: збереженню єдності Заходу на чолі зі США перед обличчям російської агресії.
Саме Блінкен запропонував можливий вихід із ситуації – оголосили про готовність постачати Abrams для задоволення "довгострокових" потреб Києва. Це могло б забезпечити Шольцу прикриття, якого він прагнув, аби надати Leopard негайно.