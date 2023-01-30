28 січня до моргу в Горлівці доставили 20 загиблих окупантів, - Генштаб
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Окупанти і далі зазнають втрат. Лише 28 січня у морг міста Горлівка на Донеччині доставили приблизно 20 загиблих російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 30 січня щодо російського вторгнення.
"Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська", - йдеться в повідомленні.