Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 29 січня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 29 січня стало відомо про 1 жителя Донеччини, убитого росіянами, — у Красногорівці.
Ще 1 людина в області зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.