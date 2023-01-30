Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 126 650 осіб, 3201 танк, 2196 артсистем, 6369 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 30 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 126 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,
танків - 3201 (+4) од,
бойових броньованих машин - 6369 (+3) од,
артилерійських систем - 2196 (+1) од,
РСЗВ - 453 (+0) од,
засоби ППО - 221 (+0) од,
літаків - 293 (+0) од,
гелікоптерів - 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од,
спеціальна техніка - 199 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.