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РФ відмовляється від посередництва ООН у переговорах з Україною, посилаючись на відсутність "нейтралітету" в керівництві організації

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РФ відмовляється від посередництва ООН у переговорах з Україною, посилаючись на відсутність "нейтралітету" в керівництві організації
Росія відкидає будь-яку можливість посередництва Секретаріатом ООН у переговорах з Україною, заявляючи про відсутність "нейтралітету" у керівництві організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін.

За його словами, довіра до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй "значною мірою підірвана роками бездіяльності міжнародних чиновників".

Заступник міністра також стверджує, що Секретаріат ООН нібито виступає з "неоднозначною позицією" з 2014 року, коли РФ окупувала Крим та частину Донбасу.

"Виникає питання: чим керуватиметься генсекретар, якщо отримає звернення про сприяння у врегулюванні? Відверто кажучи, важко очікувати, що в такому разі Секретаріат озброїться статтею 100 Статуту ООН, яка вимагає від міжнародних чиновників абсолютної неупередженості", - продовжив заступник міністра.

Водночас дипломат заявив, що для переговорів зараз "немає вагомих передумов".

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Топ коментарі

  • A San
    Напряму хотять з Зе і Єрмаком як в Омані
  • vsbu vsbu
    прощупують грунт, постійно, так, не так...а єслі так...мразюки
  • Вал Кочин 16671b7d
    Ніяких переговорів з під@р@ми. Крапка.
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