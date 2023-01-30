США припускають можливість військових дій проти Ірану, - Блінкен
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Уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Держсекретар сказав в інтерв'ю "Аль-Арабії" під час своєї поїздки на Близький Схід у неділю, що розглядаються всі варіанти.
Коли його запитали, чи це військовий варіант, Блінкен не виключив цього.
"Всі варіанти на столі", - повторив він.
Однак він також сказав, що найкращий шлях лежить через дипломатію. За словами Блінкена, Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але він відмовився. Ще влітку 2022 року президент США Джо Байден не виключав атаки "у крайньому разі".