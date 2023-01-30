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США припускають можливість військових дій проти Ірану, - Блінкен

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США припускають можливість військових дій проти Ірану, - Блінкен
Уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Держсекретар сказав в інтерв'ю "Аль-Арабії" під час своєї поїздки на Близький Схід у неділю, що розглядаються всі варіанти.

Коли його запитали, чи це військовий варіант, Блінкен не виключив цього.

"Всі варіанти на столі", - повторив він.

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Однак він також сказав, що найкращий шлях лежить через дипломатію. За словами Блінкена, Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але він відмовився. Ще влітку 2022 року президент США Джо Байден не виключав атаки "у крайньому разі".

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Топ коментарі

  • Rino Rino
    ха, інсайдери з кремлівських боліт пишуть, шо то ху йло здав Ізраїлю координати усіх воєнних об'єктів в Ірані в обмін на ліки від онкології з Ізраїля. якщо про це провідають аятоли, то пошлють каців на юх. звісно, якщо тим інсайдерам з "генерала свр" можна вірити. )
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Алеша Ступин....
  • Ned Stark
    Ехх, воювати там треба було ще Картеру, але він не захотів, бо після В'єтнаму суспільство б це не підтримало... Це б урятувало тисячі життів у майбутньому (бо пізніше там була ірано-іракська війна).
    І я не розумію, після ісламської революції влада бородатих козой...бів націоналізувала британські, французькі та американські нафтові свердловини. Це хіба не був привід для військової операції?
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