Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 12 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Ольгівське, Кам'янське, Степове. Надійшло 5 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.
На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.