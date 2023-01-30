Рашисти вдарили із артилерії по населеному пункту Очаківської громади, пошкоджено будинки, - Кім
3460
Вночі, 30 січня, о 00:31 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зруйновано та пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.