Рашисти вдарили із артилерії по населеному пункту Очаківської громади, пошкоджено будинки, - Кім

Вночі, 30 січня, о 00:31 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зруйновано та пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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