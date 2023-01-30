Україна має амбітний план щодо приєднання до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль

Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль у коментарі Politico.

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського Союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас уже можуть пройти попередні переговори", - сказав прем'єр.

Як зазначається, ця тема стане однією з основних на саміті ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого в Києві.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті, особливо в конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт ще на рік; та "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.

Зазначається, що близькі союзники України, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, вважаючи його за демократію, яка протистоїть агресору. Однак багато представників ЄС набагато обережніші в цьому питанні.

Деякі країни наполягають на тому, що хоч майбутнє України в ЄС, але країни-претенденти мають відповідати певним критеріям, пише Politico.

"Очікування в Києві доволі високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах", - сказав один із високопосадовців ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вперше цього року переговорив телефоном із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. І одним із обговорюваних лідерами питань була підготовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.

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