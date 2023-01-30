Герасимов - Воллесу перед 24.02.2022: Росія "більше ніколи не буде приниженою"

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну начальник Генштабу РФ Валерія Герасимов говорив міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, що Росія "більше ніколи не буде приниженою".

Про це Воллес розповів у документальному фільмі ВВС "Путін проти Заходу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Воллес був у Москві 11 лютого 2022 року. Він зустрічався з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, і той запевнив його, що Росія не збирається розпочинати повномасштабне вторгнення в Україну.

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За словами Воллеса, обидві сторони знали, що РФ бреше, назвавши це "досить страшною, але прямою брехнею", яка підтвердила його віру в початок великої війни.

"Це була демонстрація залякування або сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехати тобі. Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: Я могутній", - сказав Воллес.

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Під час закінчення зустрічі в Москві Герасимов сказав главі британського Міноборони, що Росія "ніколи більше не буде приниженою".