Росіяни масово депортують людей зі Сватівського району Луганщини, - ОВА

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини масово депортують людей, а у звільнені домівки заселяють військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Останніми днями масово вивозять людей з Попівки, що на Сватівщині. Наказали приготуватися іншим прилеглим населеним пунктам, зокрема Сватовому. Про бажання виїхати у місцевого населення ніхто не запитує, куди всіх везуть і де розміщуватимуть посеред зими – теж. В принципі, росіянам байдуже. Головне – звільнити домівки для своїх вояк", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, раніше росіяни це робили у Підгорівці поблизу Старобільська.

"Кілька місяців росіяни жили в будинках місцевих жителів – і тих, які через окупацію залишили домівки та виїхали, і тих, кого вивезли. А коли потрібно було їхати ближче до фронту, виявилося, що домівки спорожніли – загарбники вивезли все, що хотіли. Така сама ситуація спостерігалася й в сусідньому Половинкиному", - додали в обладміністрації.

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