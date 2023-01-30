Росіяни масово депортують людей зі Сватівського району Луганщини, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
"Останніми днями масово вивозять людей з Попівки, що на Сватівщині. Наказали приготуватися іншим прилеглим населеним пунктам, зокрема Сватовому. Про бажання виїхати у місцевого населення ніхто не запитує, куди всіх везуть і де розміщуватимуть посеред зими – теж. В принципі, росіянам байдуже. Головне – звільнити домівки для своїх вояк", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, раніше росіяни це робили у Підгорівці поблизу Старобільська.
"Кілька місяців росіяни жили в будинках місцевих жителів – і тих, які через окупацію залишили домівки та виїхали, і тих, кого вивезли. А коли потрібно було їхати ближче до фронту, виявилося, що домівки спорожніли – загарбники вивезли все, що хотіли. Така сама ситуація спостерігалася й в сусідньому Половинкиному", - додали в обладміністрації.